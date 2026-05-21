Sciopero Stp a Bari adesione quasi totale I sindacati ai soci proprietari | Intervenire per risolvere vertenza
Lunedì 18 maggio si è svolto uno sciopero di 24 ore alla Stp di Bari, con un livello di adesione che ha raggiunto quasi il totale tra i lavoratori. I sindacati hanno rivolto un appello ai soci proprietari della società, chiedendo interventi per risolvere la vertenza in corso. La protesta ha coinvolto il personale dell’azienda di trasporto pubblico locale, senza altre manifestazioni o iniziative collaterali. La giornata ha visto una significativa partecipazione tra chi opera nel settore.
Lo sciopero di 24 ore di lunedì 18 maggio alla Stp di Bari ha registrato un'adesione quasi totale da parte dei lavoratori. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal parlano di partecipazione “omogenea e compatta”, definendola “segnale inequivocabile della necessità di ripristinare un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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