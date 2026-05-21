Sciopero Stp a Bari adesione quasi totale I sindacati ai soci proprietari | Intervenire per risolvere vertenza

Lunedì 18 maggio si è svolto uno sciopero di 24 ore alla Stp di Bari, con un livello di adesione che ha raggiunto quasi il totale tra i lavoratori. I sindacati hanno rivolto un appello ai soci proprietari della società, chiedendo interventi per risolvere la vertenza in corso. La protesta ha coinvolto il personale dell’azienda di trasporto pubblico locale, senza altre manifestazioni o iniziative collaterali. La giornata ha visto una significativa partecipazione tra chi opera nel settore.

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