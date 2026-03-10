Sciopero alla Pierburg di Lanciano | adesione totale e i sindacati tornano a sollecitare la convocazione del tavolo ministeriale

Lunedì 9 marzo, alla Pierburg di Lanciano, si è verificato uno sciopero con adesione totale, indetto da Fiom Cgil e Fim Cisl. I sindacati hanno nuovamente richiesto la convocazione di un tavolo ministeriale per discutere delle questioni relative ai lavoratori coinvolti. La protesta ha coinvolto l'intera forza lavoro dello stabilimento, senza che siano stati segnalati incidenti o altre situazioni di rilievo.

Adesione totale allo sciopero indetto per lunedì 9 marzo da Fiom Cgil e Fim Cisl alla Pierburg di Lanciano. Questo il bilancio della protesta tracciato dalle segreterie territoriali e dalle Rsu dello stabilimento, che esprimono "piena soddisfazione per la straordinaria riuscita dello sciopero di 2 ore, che ha registrato un'adesione praticamente totale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori". "Il presidio davanti ai cancelli dello stabilimento - spiegano i rappresentanti sindacali - ha visto una partecipazione convinta e determinata, segno evidente della forte preoccupazione che attraversa lo stabilimento di Lanciano e della volontà delle lavoratrici e dei lavoratori di difendere il proprio lavoro e il futuro industriale del sito.