Sciopero lunedì 18 maggio | a Bari stop a treni e autobus Stp disagi anche per scuola e sanità

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio, in tutta la Puglia, treni e autobus gestiti dal Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord non circoleranno a causa di uno sciopero nazionale indetto dal sindacato Usb. La protesta coinvolge anche il settore scolastico e sanitario, che potrebbero registrare disagi nella giornata. La decisione di fermare i mezzi pubblici si inserisce in una mobilitazione contro l'aumento delle spese militari e la situazione legata alla guerra.

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Lunedì 18 maggio la Puglia aderisce allo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, indetto dal sindacato Usb in segno di protesta contro la guerra e l'aumento delle spese militari. Aderisce anche Italo, mentre non è coinvolto il trasporto aereo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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