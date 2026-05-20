I lavoratori non sono accessori In mille in corteo contro i licenziamenti del gruppo Kering VIDEO

Sono circa un migliaio i lavoratori della moda che hanno sfilato per le strade di Scandicci per chiedere il ritiro dei licenziamenti - annunciati a livello nazionale - che vanno a interessare i lavoratori di Alexander McQueen, brand del Gruppo Kering. Una vertenza che coinvolge lavoratori di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Stamani a Scandicci (Fi) allo sciopero proclamato da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil per chiedere il ritiro dei licenziamenti annunciati da Alexander McQueen e per difendere il diritto al lavoro in tutto il gruppo Kering. leggi il comunicato: comune.firenze. x.com

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