I lavoratori non sono accessori In mille in corteo contro i licenziamenti del gruppo Kering VIDEO

Da firenzetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono circa un migliaio i lavoratori della moda che hanno sfilato per le strade di Scandicci per chiedere il ritiro dei licenziamenti - annunciati a livello nazionale - che vanno a interessare i lavoratori di Alexander McQueen, brand del Gruppo Kering. Una vertenza che coinvolge lavoratori di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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