Il 18 maggio si terrà uno sciopero generale che interesserà diversi settori, tra cui i trasporti e la scuola. L'adesione è promossa dall'Unione Sindacale di Base (Usb) e coinvolgerà sia il settore pubblico sia quello privato. La mobilitazione prevede astensioni dal lavoro in varie aree, con possibili ripercussioni sui servizi quotidiani. Molti lavoratori stanno organizzando la loro partecipazione, mentre le aziende e le istituzioni si preparano a gestire eventuali disagi.

Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi, da Nord a Sud, a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base (Usb) e interesserà, tra gli altri, anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord dalle ore 21 di domenica 17, alle ore 21 di lunedì 18 maggio 2026. I treni, informa Fs, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.,, Nelle giornate di sciopero, Trenitalia garantisce fasce orarie durante le quali il servizio sarà erogato: nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: ecco i settori a rischio

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