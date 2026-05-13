Treni fermi e uffici pubblici a rischio dalla scuola alla sanità | previsti disagi lunedì 18 maggio a Torino per lo sciopero generale

Lunedì 18 maggio si preannuncia una giornata di disagi a Torino a causa di uno sciopero generale proclamato dall'USB. Il provvedimento interesserà treni e uffici pubblici, coinvolgendo settori come la scuola e la sanità. La protesta si concentra su temi legati alla Palestina, al riarmo e alle posizioni del governo italiano e dell'Europa sui conflitti internazionali. La giornata potrebbe quindi portare a sospensioni e rallentamenti nelle attività pubbliche e nei trasporti.

Sarà una giornata di sciopero generale anche quella di lunedì, 18 maggio. A proclamare la giornata di stop è USB, Unione Sindacale di Base, che riporta al centro delle protesta il tema della Palestina, del riarmo e la “complicità del governo italiano e dell'Europa”. “Nemmeno un chiodo per guerre.🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sciopero generale 18 maggio: treni, mezzi pubblici, scuola e sanità a rischio. Chi si ferma e quandoLunedì 18 maggio si annuncia come una di quelle giornate in cui la normalità rischia di incepparsi già prima dell’alba, tra treni da controllare con...

Leggi anche: Sciopero generale di lunedì 18 maggio: i servizi a rischio e quelli garantiti, dai trasporti alla sanità

Temi più discussi: Treni fermi e accesi, ma meno chiassosi; Uomo investito e ucciso sui binari: circolazione sospesa sulla Caserta-Foggia, treni per Bari bloccati; Otto giorni di stop ai treni tra Fossano e Cuneo per lavori di manutenzione; Sfonda le sbarre del passaggio a livello: treni fermi e traffico ferroviario in tilt.

Sfonda le sbarre del passaggio a livello: treni fermi e traffico ferroviario in tilt ift.tt/OJWHsxF ift.tt/N5AZRiu x.com

Aiuto con i blocchi dei treni reddit

Sciopero 18 maggio, stop a treni e trasporto locale: gli orari. Si ferma anche la scuolaLa mobilitazione generale è stata indetta dall’Usb. Il Gruppo Fs e le aziende metropolitane stanno ufficializzando le fasce di garanzia ... repubblica.it

Sciopero generale 18 maggio: treni, mezzi pubblici, scuola e sanità a rischio. Chi si ferma e quandoSciopero generale il 18 maggio: trasporti, scuola, sanità e uffici pubblici a rischio. Ecco orari, fasce garantite e servizi essenziali. panorama.it