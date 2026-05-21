Sciopero autotrasportatori dal 25 al 29 maggio si fermano i camionisti | rischio blocco merci in Italia

Dal 25 al 29 maggio gli autotrasportatori italiani prevedono di fermare i loro mezzi in segno di protesta contro l'aumento dei prezzi del carburante. La decisione riguarda tutte le aziende di trasporto che operano nel paese e potrebbe portare a una sospensione delle consegne di merci su tutto il territorio nazionale. La mobilitazione è stata annunciata in risposta alle difficoltà causate dall'incremento dei costi energetici, con possibili ripercussioni sulla distribuzione di beni e prodotti.

Dal 25 al 29 maggio è in programma uno sciopero degli autotrasportatori in Italia contro il caro carburante. Il 22 maggio i rappresentanti del settore sono stati convocati a Palazzo Chigi per un incontro con il Governo per cercare di scongiurare la protesta, ma lo stop non è stato revocato. Il rischio è quello di blocco merci con ricadute anche fino al ponte del 2 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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AUTOTRASPORTO IN CRISI: SI VA VERSO LO SCIOPERO | 11/04/2026

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