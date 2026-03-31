Sciopero autotrasportatori in Italia camionisti verso lo stop dal 20 al 25 aprile | proteste in 100 città

Dal 20 al 25 aprile, gli autotrasportatori italiani sono in sciopero. Trasportounito ha annunciato un fermo nazionale, mentre Unatras ha organizzato proteste in circa 100 città. La mobilitazione è stata annunciata come risposta al rincaro dei carburanti, portando a blocchi e manifestazioni in diverse località del paese.

Sciopero degli autotrasportatori in Italia dal 20 al 25 aprile contro il caro carburanti. Trasportounito proclama il fermo nazionale, mentre Unatras organizza proteste in 100 città. I costi oltre i 2 euro al litro pesano sui bilanci. Possibili ritardi nelle consegne e disagi per la logistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gasolio sopra i 2 euro, camionisti in sciopero dal 20 al 25 aprile. E i gestori accusano le compagnie di non aver reso pubblici i prezzi consigliatiIl gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza. Caro carburante, sciopero tir dal 20 al 25 aprileIl caro carburante torna al centro delle tensioni nel settore dei trasporti, con lo sciopero dei tir annunciato dal 20 al 25 aprile. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento I trasportatori in Italia annunciano uno sciopero. I camion sospenderanno le consegne; Sciopero camionisti, tir fermi per 5 giorni per i prezzi di benzina e diesel; L’autotrasporto italiano si mobilita contro il caro gasolio; Sciopero dei trasporti marzo 2026: calendario e orari città per città. Sciopero camionisti, tir fermi per 5 giorni per i prezzi di benzina e dieselStop ai tir e assemblee permanenti contro l’aumento dei costi energetici: il settore è in emergenza. Ecco perché i trasporti si fermano ... quifinanza.it Caro gasolio: sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile e manifestazioni in 100 città x.com Trasporti “promiscui”, oggi nuova riunione convocata dal prefetto Il problema dei trasporti “promiscui” non è ancora risolto ma per ora la New Atec e le altre associazioni degli autotrasportatori hanno deciso di rinviare lo sciopero annunciato, nella speranza di u facebook