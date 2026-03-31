Sciopero autotrasportatori in Italia camionisti verso lo stop dal 20 al 25 aprile | proteste in 100 città

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 al 25 aprile, gli autotrasportatori italiani sono in sciopero. Trasportounito ha annunciato un fermo nazionale, mentre Unatras ha organizzato proteste in circa 100 città. La mobilitazione è stata annunciata come risposta al rincaro dei carburanti, portando a blocchi e manifestazioni in diverse località del paese.

Sciopero degli autotrasportatori in Italia dal 20 al 25 aprile contro il caro carburanti. Trasportounito proclama il fermo nazionale, mentre Unatras organizza proteste in 100 città. I costi oltre i 2 euro al litro pesano sui bilanci. Possibili ritardi nelle consegne e disagi per la logistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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