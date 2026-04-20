Sciopero autotrasportatori al via dal 20 al 25 aprile rischio blocco merci in Italia per il caro carburante

Da questa notte, gli autotrasportatori italiani sono in sciopero per sei giorni, fino alle 24 del 25 aprile. L'agitazione, organizzata da Trasportounito, coinvolge il settore dei trasporti e si protrae per 144 ore. La protesta nasce in risposta ai rincari del carburante, con l’obiettivo di mettere in evidenza le difficoltà affrontate dagli operatori del settore. L’azione potrebbe causare blocchi e ritardi nelle consegne di merci in tutto il paese.

Lo sciopero di 144 ore degli autotrasportatori indetto da Trasportounito è scattato dalla mezzanotte di oggi 20 aprile e proseguirà per sei giorni, fino alle ore 24.00 del 25 aprile, per protestare contro il rincaro del carburante. A rischio la logistica e la distribuzione delle merci con un possibile aumento dei prezzi al consumo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caro carburante, sciopero tir dal 20 al 25 aprileIl caro carburante torna al centro delle tensioni nel settore dei trasporti, con lo sciopero dei tir annunciato dal 20 al 25 aprile. Sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile, rischio scaffali vuotiTra il 20 e il 25 aprile 2026 si dovrebbe tenere uno sciopero nazionale degli autotrasportatori che potrebbe causare gravi disagi in tutta Italia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Autotrasportatori di Sicilia in sciopero, lo stop contro il caro carburanti: le richieste del settore; Camion fermi con lo sciopero degli autotrasportatori, c’è davvero un’emergenza carburante?; Sciopero autotrasportatori fino al 18 aprile in Sicilia contro il caro carburante; Sciopero autotrasportatori al via, dal 20 al 25 aprile rischio blocco merci in Italia per il caro carburante. Sciopero autotrasportatori al via, dal 20 al 25 aprile rischio blocco merci in Italia per il caro carburanteLo sciopero di 144 ore degli autotrasportatori indetto da Trasportounito è scattato dalla mezzanotte di oggi 20 aprile e proseguirà per sei giorni, fino ... fanpage.it Caro carburante, al via lo sciopero degli autotrasportatori in SiciliaSciopero in Sicilia, il Comitato Trasportatori Siciliani ha annunciato che la mobilitazione durerà 4 giorni e comporterà il blocco delle attività nei porti commerciali. Stop, quindi, alla movimentazio ... livesicilia.it Il rincaro del #gasolio mette in crisi gli #autotrasportatori e le associazioni di settore minacciano lo sciopero facebook Gli autotrasportatori annunciano 5 giorni di sciopero, ma la categoria è divisa A proclamare l'agitazione, dal 20 al 25 maggio, è stata Unatras. Assotir è però contraria al blocco e alcune sigle hanno annullato la protesta x.com