Christof Innerhofer, noto sci-alpino, continua a gareggiare a 42 anni, dopo aver deciso di cambiare sci. La sua carriera nel Circo Bianco non si ferma, nonostante l’età avanzata. Con questa scelta, l’atleta mantiene vivo il desiderio di competere e di affrontare nuove sfide. Innerhofer, che ha già raggiunto numerosi successi nel passato, si prepara ad affrontare le prossime stagioni sportive con la stessa determinazione di sempre. La sua scelta ha suscitato attenzione tra gli appassionati di sci alpino.

Si dice che la vita cominci a 40 anni. Quella di Christof Innerhofer, almeno sul piano agonistico, potrebbe (ri)cominciare a 42. Difatti, il decano del Circo Bianco, non ha nessuna intenzione di appendere gli sci al chiodo. Anzi, ha deciso di cambiarli – quegli sci – perché, dopo aver utilizzato per tutta la carriera i Rossignol, si è ufficialmente legato a Head. Ovviamente, l’atleta si è detto molto contento dell’accordo con l’azienda austriaca, aggiungendo di essere motivato a perseguire nuovi obiettivi e, addirittura, cercare nuovi successi. Ça va sans dire, anche Head stessa ha espresso felicità per bocca del direttore Rainer Salzgeber. D’altronde, se non avessero voluto il sudtirolese, non lo avrebbero accolto nella loro famiglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Christof Innerhofer è il ‘Peter Pan’ del Circo Bianco. A 42 anni cambia sci e la sua carriera continua con la forza dei sogni

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