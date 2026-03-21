Coppa del Mondo di sci alpino Dominik Paris vince la discesa sulla pista di Kvitfjell 25° trionfo in carriera - VIDE0

Dominik Paris ha vinto la discesa sulla pista di Kvitfjell nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino, ottenendo la sua 25ª vittoria in carriera. A quasi 37 anni, Paris ha superato Thoeni e si è posizionato come il secondo italiano più vincente di sempre. La sua performance è considerata una delle migliori nelle finali di questa stagione di Coppa del Mondo.

A quasi 37 anni (li compirà il 14 aprile), Paris conquista la 25ª vittoria in Coppa del Mondo, superando Thoeni (fermo a 24) e diventando il secondo italiano più vincente di sempre Prestazione maiuscola di Dominik Paris nella discesa delle finali di Coppa del Mondo. A dieci anni dal primo suc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Coppa del Mondo di sci alpino, Dominik Paris vince la discesa sulla pista di Kvitfjell, 25° trionfo in carriera - VIDE0 Articoli correlati Dominik Paris domina la discesa libera a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di sci 2026Dominik Paris domina per la la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell (Norvegia) che ha aperto le Finali di Coppa del Mondo dello sci... Sci alpino, Dominik Paris ritrova la pista favorevole di Kvitfjell: i precedentiPer la Coppa del Mondo di sci alpino 2026 non è ancora di dire la parola “arrivederci” alla stagione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppa del Mondo di sci alpino Dominik... Temi più discussi: Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Discesa libera maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederle in diretta; Vittoria e coppa di gigante per Scheib a Are, battute Moltzan e Robinson. Zenere 10a è la migliore azzurra; Slalom di Are: capolavoro Shiffrin, è il successo n. 109. Aicher seconda e in corsa per la Coppa. Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programmaIn questo sabato 21 marzo iniziano le finali di Coppa del Mondo di sci. Oggi è il giorno della discesa libera. Alle ore 10:45 prende il via quella maschile, alle 12:30 invece quella femminile. Diretta ... fanpage.it Coppa del Mondo di sci, trionfo di Dominik Paris nella discesa in NorvegiaDominik Paris trionfa nella discesa libera delle finali di Coppa del mondo di sci alpino a Kvitfjell in Norvegia. Il campione azzurro sulla 'Olympiabakken' ha centrato la sua 25esima gara di Coppa, 53 ... tg.la7.it Coppa del mondo, la discesa libera femminile LIVE #SkySport x.com FINALMENTE CI SIAMO Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino si accendono con un doppio appuntamento! Alle 10.45 c’è la discesa maschile con sei azzurri in pista! La libera femminile scatta alle 12.30: cinque ragazze in azione! A Kvitfjell l’aria è r facebook