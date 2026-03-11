Sci alpino cambia il programma di Courchevel | specialità invertite i nuovi orari per la Coppa del Mondo

Il fine settimana a Courchevel vedrà una modifica nel programma dello sci alpino, con le specialità invertite e i nuovi orari stabiliti per la tappa di Coppa del Mondo. La gara si svolgerà nel comprensorio francese, coinvolgendo atleti di diverse nazionalità. La competizione prevede una discesa e uno slalom gigante, con una variazione rispetto al calendario originale. Gli orari aggiornati sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

Il programma del fine settimana a Courcheve l, dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stato riscritto dagli organizzatori a causa delle condizioni meteo: le previsioni della vigilia, infatti, annunciano un po' di neve in terra francese e, anche in base allo stato della pista, scaldata dal sole, si è deciso di rivedere il calendario per il weekend del 13-15 marzo. Inizialmente erano stati annunciati un superG nella giornata di venerdì 13 marzo (recupero della gara cancellata per nebbia a Garmisch), una discesa libera sabato 14 marzo e poi un altro superG domenica 15 marzo. Il cambio effettuato è il seguente: discesa subito venerdì alle ore 11.