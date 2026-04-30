Flotilla verso Gaza raid israeliano e attivisti fermati | Meloni condanna e chiede la liberazione degli italiani

Una notte di tensione nel Mediterraneo orientale si è conclusa con l'intervento delle forze israeliane, che hanno effettuato raid nella zona, e con l'arresto di alcuni attivisti presenti su una flotta diretta verso Gaza. Il governo italiano ha condannato l'azione e ha richiesto la liberazione di alcuni cittadini italiani coinvolti. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, mentre le navi rimangono ferme nel tratto di mare interessato.

Una notte di tensione nel Mediterraneo orientale, in un tratto di mare lontano dalle coste israeliane ma ormai al centro di un nuovo fronte diplomatico, ha visto l’intervento della Marina di Israele contro la Global Sumud Flotilla, il convoglio di imbarcazioni partito con l’obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari, e fermato al largo dell’isola di Creta, in acque internazionali. Secondo le ricostruzioni diffuse dagli organizzatori e confermate in parte dalle autorità israeliane, l’operazione è scattata nella notte, quando diverse unità militari hanno intercettato la flotta — composta da decine di imbarcazioni — intimando lo stop e procedendo all’abbordaggio di una parte significativa dei mezzi, con il conseguente trasferimento degli attivisti a bordo di navi israeliane.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italiani Notizie correlate Leggi anche: Global Sumud Flotilla si rimette in rotta, mille attivisti verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano Flotilla, la condanna di Meloni: “Israele liberi immediatamente gli italiani fermati”Giorgia Meloni e il governo italiano condannato il blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta e chiedono l’immediata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; Sumud Flotilla verso Gaza: la Farnesina chiede a Israele di non ripetere gli attacchi (Irina Smirnova); La Flotilla e le 21 (su 58) barche intercettate da Israele: si muove la Farnesina; La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza, nuova missione da Siracusa. Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italianiIntervento della Marina israeliana contro la Flotilla diretta a Gaza: navi bloccate in acque internazionali vicino a Creta, 175 attivisti fermati. Meloni: Condanniamo il sequestro ... panorama.it Flotilla verso Gaza intercettata da Israele: cosa è successo al largo di Creta? Il caso diventa politicoFlotilla diretta a Gaza intercettata da Israele in acque internazionali: ricostruzione dei fatti, versioni a confronto e reazioni politiche. tag24.it InsideOver. . Nella notte tra il 29 e il 30 aprile alcune barche della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza sono state intercettate in acque internazionali, mentre altre si dirigevano verso Creta per mettersi al riparo dalla tempesta in arrivo. Le comunic - facebook.com facebook La Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza, ha reso noto che la Marina israeliana ha intercettato 15 di 58 imbarcazioni durante la notte. A denunciarlo sui social è la stessa Flotilla in un messaggio postato su X: "Le nostre imbarcazioni sono state x.com