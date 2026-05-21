Schianto tra moto e auto a Mornico | grave un centauro di 41 anni
Giovedì mattina si è verificato un incidente lungo la ex Statale 573, nei pressi del confine con Calcinate. Un motociclista di 41 anni e un’auto sono entrati in collisione, provocando gravi conseguenze per il centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il motociclista in elisoccorso presso gli Spedali Civili di Brescia. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.
LO SCHIANTO. L’incidente giovedì mattina lungo la ex Statale 573, vicino al confine con Calcinate. Il motociclista è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Sono gravi le condizioni del motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 21 maggio a Mornico al Serio, lungo la ex Statale 573, poco distante dal confine con Calcinate. L’uomo, un 41enne residente a Cazzano Sant’Andrea, è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia in prognosi riservata dopo lo schianto con un’auto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 e ha coinvolto una moto e una Seat. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi con ambulanza, automedica ed elisoccorso da Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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