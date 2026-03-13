Incidente a Milano schianto tra un' auto e una moto | grave un centauro

Un incidente si è verificato questa mattina in via Ascanio Sforza a Milano, nella zona dei Navigli Pavese, coinvolgendo un'auto e una moto. Un motociclista di 49 anni è stato investito e ha subito un grave trauma, finendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso.

L'impatto contro un'auto e il volo per terra. Poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Un motociclista di 49 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Ascanio Sforza a Milano (zona Naviglio Pavese) nella mattinata di venerdì 13 marzo. Tutto è accaduto poco dopo le 9 all'altezza di via Spaventa, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione pare che entrambi i veicoli stessero viaggiando via Sforza in direzione periferia. La moto, per cause da accertare, avrebbe tamponato l'auto che la precedeva.