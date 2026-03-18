schianto tra moto e auto grave centauro 40enne

Ieri mattina a Settimo Milanese si è verificato un grave incidente stradale intorno alle 11.30 in via Fermi, nella frazione di Seguro. Un'auto e una moto sono entrate in collisione, provocando ferite serie a un uomo di 40 anni che guidava la moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

Grave incidente stradale ieri mattina a Settimo Milanese. È successo intorno alle 11.30 in via Fermi nella frazione di Seguro. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale intervenuta sul posto, per cause ancora in corso di accertamento, la moto si è scontrata lateralmente con una macchina. L’impatto è stato violento: il motociclista, un 40enne italiano, è sbalzato dalla sella e ha fatto un volo di diversi metri sull’asfalto. L’automobilista si è fermato e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Quando l’équipe sanitaria è arrivata in via Fermi il motociclista era a terra, sveglio ma in condizioni critiche a causa dei traumi riportati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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