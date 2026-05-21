Schianto in Vespa contro il muro Grave 60enne

Ieri, intorno alle 14.45, in località Cerbaia, si è verificato un incidente tra una Vespa e un muro. Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e svolgere i rilievi necessari. Le condizioni del motociclista sono ancora da valutare, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

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