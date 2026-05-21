Schianto in Vespa contro il muro Grave 60enne
Ieri, intorno alle 14.45, in località Cerbaia, si è verificato un incidente tra una Vespa e un muro. Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e svolgere i rilievi necessari. Le condizioni del motociclista sono ancora da valutare, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.
Grande paura ieri, intorno alle 14.45 in località Cerbaia, quando per cause che sono in corso di accertamento, un uomo, sessantenne, residente a Lamporecchio, mentre si stava recando sul posto di lavoro, ha perso il controllo della propria Vespa, andando violentemente sbattere contro la recinzione di un fabbricato adiacente alla strada. Potrebbe avere avuto un malore, oppure subito un improvviso guasto al mezzo che lo ha fatto sbandare, proprio in prossimità di una leggera curva. Ma per adesso sono solo ipotesi. L’urto è stato molto forte. L’uomo ha riportato numerose ferite profonde, soprattutto nella parte frontale del corpo. Non ha comunque perso i sensi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio
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