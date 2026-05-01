Schianto contro il muro del supermercato | auto fuori controllo per evitare un altro veicolo

Un incidente si è verificato questa mattina in prossimità di un supermercato, quando un’auto ha sbandato e si è schiantata contro il muro del negozio. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha compiuto una manovra improvvisa per evitare un altro veicolo che si trovava sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dello scontro. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Un’auto è finita contro il muro di un supermercato dopo una manovra improvvisa per evitare un altro veicolo. L’incidente è avvenuto attorno alle 10 in via Como a Cantù. Secondo le prime informazioni, la conducente avrebbe sterzato all’ultimo momento per evitare l’impatto con un’auto che si stava.🔗 Leggi su Quicomo.it MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités Notizie correlate Leggi anche: Cantù, auto fuori controllo finisce contro un muro: strada chiusa all’alba Schianto nella notte, l'auto va fuori controllo e si ribaltaErano da poco passate le 23 di lunedì 20 aprile quando, sulla strada principale di San Michele Appiano, si è verificato un grave incidente stradale,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roccafranca, automobilista si schianta contro un muro di cinta; Schianto contro un muro, 19enne morto dopo un giorno di agonia; Schianto nella notte: finisce con l'auto contro un muro, 31enne grave al Civile - BresciaToday; Auto si schianta contro un muro a Venaria: morta una donna di 65 anni. Schianto sulla Salaria: è grave. Con la moto finisce contro un muroIl paziente è stato stabilizzato e. caricato a bordo del velivolo che in circa 20 minuti ha raggiunto l’ospedale regionale dove il 60enne è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso ... ilrestodelcarlino.it Schianto in moto contro un muro, 60enne al Torrette – FOTOPaura nella zona di Mozzano Bruttissimo incidente questo pomeriggio a Mozzano, in provincia di Ascoli Piceno. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto è finita contro il muro al bivio tra la ... youtvrs.it La manovra, lo schianto contro le auto in sosta e con il mezzo di passaggio. La ricostruzione - facebook.com facebook