Schianto nella notte | finisce con l' auto contro un muro 31enne grave al Civile

Nella notte, un'auto è finita contro un muro, causando danni visibili e lasciando l'auto accartocciata sui resti della collisione. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno trovato un uomo di 31 anni in condizioni gravi e lo hanno trasportato al vicino ospedale. L'incidente si è verificato in una strada deserta, dove si è sprigionato anche un forte odore di gas.

Un ammasso di lamiere accartocciate contro un muretto e l'odore acre del gas che invade la strada deserta. Sono da poco passate le 2 di notte di venerdì, quando Trenzano si riempie delle sirene e delle luci dei soccorsi d'urgenza: un uomo di 31 anni ha perso improvvisamente il controllo della sua.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Schianto nella notte a Saronno, l’auto finisce contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anniSaronno (Varese), 6 febbraio 2026 – Un drammatico incidente stradale è costato la vita a due ragazzi di 22 e 24 anni nella notte tra giovedì e... Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Villafranca, incidente nella notte, auto finisce contro un platano. Grave un 56enne; Inseguimento nella notte, si schiantano contro lo spartitraffico: al volante un uomo che non poteva guidare; VIDEO | Incidente nella notte alla Cala, auto fa un salto di carreggiata e si schianta contro un cantiere; Incidente nella notte a Gattolino: auto finisce fuori strada e abbatte muretto e guardrail. «Uno schianto violento seguito da scricchiolii e la paura del terremoto». È il racconto dei residenti di via Francesco Saverio Siniscalchi, la stradina a ridosso di Porta Capuana, a Napoli, dove è crollata una palazzina disabitata la notte tra giovedì e venerdì. Un - facebook.com facebook