Triplo schianto nel Lecchese | feriti al Moregallo in via Da Vinci e sulla SS36

Nel pomeriggio di sabato, nel Lecchese, si sono verificati tre incidenti stradali in meno di cinque ore, coinvolgendo diverse zone tra cui il Moregallo, via Da Vinci e la SS36. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le ambulanze sono intervenute sul posto per soccorrere i protagonisti degli scontri, che hanno causato temporanei rallentamenti e blocchi alla circolazione sulle arterie più trafficate della provincia.

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