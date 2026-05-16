Triplo schianto nel Lecchese | feriti al Moregallo in via Da Vinci e sulla SS36
Nel pomeriggio di sabato, nel Lecchese, si sono verificati tre incidenti stradali in meno di cinque ore, coinvolgendo diverse zone tra cui il Moregallo, via Da Vinci e la SS36. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le ambulanze sono intervenute sul posto per soccorrere i protagonisti degli scontri, che hanno causato temporanei rallentamenti e blocchi alla circolazione sulle arterie più trafficate della provincia.
Un pomeriggio di sabato trasformato in una giornata nera per la viabilità provinciale. Tre incidenti stradali in meno di cinque ore hanno tenuto impegnate le ambulanze lecchesi e paralizzato alcune delle arterie più trafficate del territorio. Il primo schianto è avvenuto alle 13:11 all'ingresso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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