Camion si schianta sulla Statale 36 ad Arosio e perde il carico | rotoloni di carta in strada code fino a 4 km

Nella giornata di ieri, sulla Statale 36 all’altezza di Arosio in provincia di Como, un camion si è schiantato causando la perdita del carico sulla carreggiata. Rotoloni di carta sono finiti sulla strada, creando disagi al traffico. Sul luogo sono arrivate le autorità e sono state segnalate code di circa quattro chilometri in direzione Lecco. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Brutto incidente nella giornata di ieri, 4 maggio, sulla Statale 36, all’altezza dell’uscita di Arosio, in provincia di Como, in direzione Lecco. Un camion a pieno carico si è schiantato contro il guardrail, con il muso del veicolo praticamente distrutto nell’impatto.A seguito dello scontro il.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Incidente sulla Pontina, camion si ribalta e perde il carico. Strada chiusa e traffico in tiltUn incidente stradale ha mandato in tilt il traffico sulla Pontina in questo lunedì 23 febbraio che si preannuncia difficile per chi viaggia sulla... Leggi anche: Camion perde carico di alluminio sulla statale 16: traffico bloccato alla rotatoria Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Camion si schianta sulla Statale 36 ad Arosio e perde il carico: rotoloni di carta in strada, code fino a 4 km; Incidente sulla SS36, camion si schianta sul guardrail: chilometri di code; Auto si schianta contro un camion in Transpolesana e finisce nel campo, grave un 28enne; Perde il controllo dell’auto, si schianta contro un camion poi abbatte i pali della segnaletica. Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enneLa Provincia: Sul posto i sanitari del 118 e l elisoccorso da Parma, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane ... lapressa.it Schianto tra auto e camion sulla Transpolesana: un ferito graveMattinata di sangue e paura sulla 434 Transpolesana: alle 9:45 di oggi, lunedì 4 maggio, un'auto si è schiantata contro un camion ... veronaoggi.it Camion, ruspe, betoniere: scoperti 1000 metri quadri di discarica abusiva all’Isola d’Elba x.com Sarnico, scontro tra una moto e un camion: 53enne sbatte la testa, arriva l'elisoccorso - facebook.com facebook