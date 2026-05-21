Schianto in piazza Carbonari | muore sul colpo motociclista di 27 anni

Un incidente si è verificato nel pomeriggio in Piazza Carbonari, a Milano, coinvolgendo un motociclista di 27 anni e un'auto. Secondo quanto riferito, il motociclista ha perso la vita sul colpo. La polizia e i soccorsi sono intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di assistenza. Al momento, sono in corso le verifiche per accertare le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.

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MIilano, 21 maggio 2026 - Ancora un morto sulle strade di Milano città: un motociclista di 27 anni ha perso la vita nel pomeriggio nello scontro con un'auto accaduto in Piazza Carbonari. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Meno gravi le condizioni del conducente dell'auto, 51 anni, che è stato ricoverato in ospedale. https:www.ilgiorno.itvideomilano-incidente-moto-viale-marche-morto-jqw144xx Per ricostruire la dinamica della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del capoluogo lombardo. Presunta dinamica incidente. Secondo una prima ricostruzione, autovettura e motociclo percorrevano o viale Lunigiana in direzione piazzale Maciachini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto in piazza Carbonari: muore sul colpo motociclista di 27 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Noviglio: sbanda il motociclista di 29 anni, muore sul colpoUn ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026, dopo un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 203 a... Schianto sul Gra, muore a 27 anni Riccardo GiorginiABBONATI A DAYITALIANEWS È morto in ospedale dopo il grave incidente avvenuto nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma.