Schianto sul Gra muore a 27 anni Riccardo Giorgini

Nella notte, un grave incidente si è verificato sul Grande raccordo anulare di Roma, provocando la morte di un uomo di 27 anni. La vettura coinvolta si è scontrata e l’automobilista è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove è deceduto successivamente. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi e le verifiche del caso.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS È morto in ospedale dopo il grave incidente avvenuto nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. La vittima è Riccardo Giorgini, 27 anni, originario di Selci, in provincia di Rieti, e residente nella vicina Cantalupo in Sabina. Due comunità piccole e molto legate, sconvolte da una tragedia che ha colpito familiari, amici e compagni di squadra. L’incidente sull’A90. Secondo quanto emerso, Riccardo Giorgini era alla guida di un’auto quando il mezzo si è scontrato con un’altra vettura all’interno di una delle gallerie dell’ A90. Il giovane, classe 1999, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto a causa delle gravi conseguenze dell’impatto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Schianto sul Gra, muore a 27 anni Riccardo Giorgini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riccardo Giorgini, chi era il 32enne morto in un incidente sul raccordo anulare di RomaSi chiamava Riccardo Giorgini ed era originario della Sabina il ragazzo morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sul Grande raccordo... Scontro tra 4 vetture sul Grande Raccordo Anulare: auto in fiamme, morto il 27enne Riccardo GiorginiQuesta notte quattro auto si sono scontrate sul Grande Raccordo Anulare al km 54,100, all'altezza dell'uscita Pontina: un'auto si è incendiata, una... Argomenti più discussi: Auto in fiamme dopo lo scontro sul Raccordo: Riccardo Giorgini muore a 27 anni; Riccardo Giorgini, chi era il 27enne morto in un incidente sul raccordo anulare di Roma; Incidente sul Gra a Roma, morto calciatore 27enne; Scontro tra due vetture sul Grande Raccordo Anulare: auto in fiamme, morto il 27enne Riccardo Giorgini. Leggi la notizia : (Adnkronos) – E’ Riccardo Giorgini il 27enne morto nella notte venerdì e sabato scorsi in un incidente sul Gra di Roma. La sua auto si sarebbe ribaltata prendendo fuoco all’altezza del km 15 in corsia interna nella… #Roma #Calciatore #Incid x.com Dramma sul GRA, muore a 27 anni Riccardo Giorgini: il Selci Calcio ritira la maglia numero 12Il giovane è deceduto dopo un terribile incidente nella galleria Acqua Traversa. Dolore nel mondo del calcio dilettantistico ... castellinotizie.it