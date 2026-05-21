Schianto auto-moto a Milano | 27enne muore in piazza Carbonari

Un incidente mortale si è verificato oggi in piazza Carbonari a Milano, coinvolgendo un'auto e una moto. Secondo le prime informazioni fornite dalla Polizia Locale, durante una manovra di svolta, la motocicletta ha avuto un impatto con un'auto, causando la caduta del motociclista. La moto si è schiantata contro un palo della segnaletica, abbattendolo, e si è poi spezzata a metà contro un palo della luce. La vittima aveva 27 anni.

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In base a una prima ricostruzione della Polizia Locale, durante una svolta la moto ha urtato la vettura ed è schiantata a terra abbattendo un palo della segnaletica per poi spezzarsi a metà contro un palo della luce. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente tra taxi e moto a Milano, morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 Sullo stesso argomento Schianto in piazza Carbonari: muore sul colpo motociclista di 27 anniMIilano, 21 maggio 2026 - Ancora un morto sulle strade di Milano città: un motociclista di 27 anni ha perso la vita nel pomeriggio nello scontro con... Schianto auto-moto a Cantù: motociclista 57enne muore in pronto soccorsoUna moto e un'auto si sono schiantate violentemente nel pomeriggio di oggi in via Ginevrina da Fossano, a Cantù (Como). ? Incidente a Castano Primo, schianto tra un’auto e uno scooter: gravi motociclista e passeggera dlvr.it/TSdjkM #Incidente #CastanoPrimo #Scooter #Moto #Trauma x.com Schianto alla rotonda, la moto vola nel parcheggio e finisce sopra un’auto in sostaIl 33enne è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale San Gerardo. Non sarebbe in pericolo di vita. BIASSONO – Paura nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, a Biassono per un violento inciden ... mbnews.it Schianto tra moto e auto a Mornico: grave un centauro di 41 anniL’incidente giovedì mattina lungo la ex Statale 573, vicino al confine con Calcinate. Il motociclista è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. ecodibergamo.it I piloti della MotoGP propongono modifiche alla sicurezza della curva 1 di Barcellona dopo l'incidente di Johann Zarco. reddit