Schianto auto-moto a Cantù | motociclista 57enne muore in pronto soccorso

Nel pomeriggio di oggi, una moto e un'auto si sono scontrate in via Ginevrina da Fossano a Cantù. L'incidente ha provocato il coinvolgimento di un motociclista di 57 anni, che è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Purtroppo, il motociclista è deceduto in pronto soccorso poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.

Una moto e un'auto si sono schiantate violentemente nel pomeriggio di oggi in via Ginevrina da Fossano, a Cantù (Como). A perdere la vita il motociclista, un uomo di 57 anni, morto poco dopo essere giunto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Schianto auto-moto a Settimo Milanese: motociclista sbalzato a terra per diversi metri, è gravissimoViolento incidente questa mattina in via Enrico Fermi, nella frazione di Seguro, a Settimo Milanese. Terribile schianto: muore motociclista dopo l'impatto con un'autoÈ successo in via Cavin di Sala a Mirano nel veneziano nella serata di venerdì 20 febbraio. Scontro tra motociclisti al circo, muore stuntman: l’incidente a Sant'Anastasia nel Napoletano Aggiornamenti e notizie su Schianto auto Temi più discussi: Scontro auto-moto a Milano, morti due ventenni; Schianto auto-moto a Milano, morti due ventenni; Morti Elisa Dranca e Mithum Sandeepa in un incidente tra moto e taxi: lo scontro fatale in viale Corsica; Schianto auto-moto a Milano: morti due ventenni. Schianto auto-moto, centauro grave finisce a TorretteStava transitando sulla provinciale Castiglionese quando, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrato con un’auto che stava ... ilrestodelcarlino.it Incidente a Cantù, muore motociclista di 57 anniLo schianto tra auto e moto poco dopo le 15 a Cantù, vicino alla frazione di Vighizzolo, in via Ginevrina da Fossano. La chiamata e l’arrivo dei mezzi di soccorso in codice rosso ad indicare la massim ... espansionetv.it Schianto tra due auto, una giovane portata in ospedale col Pegaso facebook