La stagione di Coppa del Mondo di scherma si avvia alla conclusione con le gare di spada e sciabola, mentre il fioretto ha già concluso le proprie competizioni la scorsa settimana a Shanghai. L'ultimo appuntamento internazionale si svolge con le prove di queste due discipline, che chiudono un ciclo di competizioni che ha visto atleti italiani partecipare a diverse tappe nel corso dell'anno. Gli atleti si preparano per le ultime gare prima della pausa estiva e delle eventuali qualificazioni per i prossimi eventi.

Ultimo appuntamento con la Coppa del Mondo per la scherma azzurra. Se il fioretto ha già concluso la propria stagione di coppa lo scorso fine settimana a Shanghai, in questo saranno di scena spada e sciabola. Gli spadisti gareggeranno a Berna e le spadiste a Saint Maur; mentre gli sciabolatori saranno impegnati a Il Cairo e le sciabolatrici in quel Lima. In totale saranno 48 gli atleti italiani protagonisti nelle quattro tappe. Il programma seguirà il format classico: venerdì spazio alle qualificazioni, sabato alle gare individuali e domenica alle competizioni a squadre. Si gareggia sulle pedane francesi a Saint Maur nella spada femminile e l’Italia riparte dalla meravigliosa vittoria di Alberta Santuccio nel Grand Prix di Medellin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, spada e sciabola concludono la loro stagione di Coppa del Mondo

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