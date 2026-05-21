Scherma Martina Batini è la numero uno del fioretto mondiale | Orgoglio di Pisa e della Toscana

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Batini ha raggiunto la posizione numero uno nel ranking mondiale del fioretto femminile. La schermidora, originaria di Pisa, ha ottenuto questo risultato dopo aver ottenuto risultati importanti nelle competizioni internazionali. La sua conquista rappresenta un traguardo significativo per la città e la regione di provenienza. La notizia viene diffusa attraverso un comunicato ufficiale, che evidenzia il valore di questa performance per lo sport italiano. La vittoria personale di Batini si inserisce in un quadro di successi più ampio per il settore della scherma nel paese.

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"Martina Batini è la nuova numero uno al mondo del fioretto femminile. Un risultato straordinario, che riempie d’orgoglio Pisa, la Toscana e tutto lo sport italiano". Così Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, commenta il primato mondiale conquistato dalla. 🔗 Leggi su Today.it

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