Coppa del Mondo Scherma Martina Batini diventa numero uno nel fioretto femminile

Martina Batini, atleta italiana di fioretto femminile, ha raggiunto la prima posizione nella classifica mondiale. La sua ascesa è avvenuta a seguito di risultati conseguiti in competizioni internazionali di rilievo. La campionessa, originaria di Pisa, si è distinta nelle tappe più recenti del circuito, ottenendo punteggi che le hanno permesso di superare le avversarie e conquistare il primo posto. La sua posizione attuale rappresenta un traguardo importante nel panorama della scherma femminile a livello globale.

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Roma – Martina Batini è la nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile. La campionessa pisana dei Carabinieri, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai (leggi qui), svetta in cima al ranking internazionale di specialità davanti alla compagna di Nazionale azzurra Martina Favaretto. Entrambe le fiorettiste italiane hanno scavalcato, nell’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo disputata sulle pedane cinesi, l’olimpionica statunitense Lee Kiefer, primatista per oltre un anno e adesso terza in graduatoria. Un colpaccio meritatissimo per Martina Batini, allieva del maestro Alessandro Puccini, che si è presa la leadership grazie alla terza vittoria stagionale nel circuito iridato, la seconda in una tappa d’élite GP (a punteggio maggiorato) dopo l’affermazione dello scorso febbraio “in casa” a Torino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scherma, fioretto femminile: Martina Batini diventa numero 1 del mondoIl fioretto femminile italiano conquista la vetta del ranking mondiale grazie alle straordinarie prestazioni di Martina Batini e Martina Favaretto... Leggi anche: Martina Batini nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile, Favaretto seconda Frascati Scherma: Llavador sul podio nella Coppa del Mondo di fioretto, col bronzo tra i Master ift.tt/ywOXZjN x.com Scherma: Martina Batini diventa numero 1 del mondo nel fioretto femminileMartina Batini è la nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile. La campionessa pisana, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai, svetta in cima al ranking internazionale di ... ansa.it Frascati Scherma: Llavador sul podio nella Coppa del Mondo di fioretto, col bronzo tra i MasterUn nuovo week-end internazionale di belle soddisfazioni per il Frascati Scherma. Nel fine settimana appena messo alle spalle, il club tuscolano ha ottenuto altri risultati importanti ... romatoday.it Quella finale di fioretto maschile individuale delle Olimpiadi del 2016 continua a sembrare uno dei match di fioretto più freddi di sempre reddit