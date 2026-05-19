Scherma fioretto femminile | Martina Batini diventa numero 1 del mondo

Nel mondo della scherma femminile, il fioretto ha visto una nuova posizione di vertice nel ranking mondiale. Durante l’ultima tappa disputata a Shanghai, le atlete italiane hanno ottenuto risultati significativi. Martina Batini e Martina Favaretto hanno contribuito a portare l’Italia in cima alla classifica internazionale. La competizione ha portato a cambiamenti nelle posizioni delle atlete, con Batini che si è posizionata come numero uno del mondo.

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Il fioretto femminile italiano conquista la vetta del ranking mondiale grazie alle straordinarie prestazioni di Martina Batini e Martina Favaretto nell’ultima tappa di Shanghai. Batini nuova numero 1 al mondo. La campionessa pisana dei Carabinieri ha conquistato il primo posto nella classifica internazionale di specialità dopo la vittoria nel Grand Prix di Shanghai. Con questo successo Martina Batini ha scavalcato, insieme alla compagna di squadra Martina Favaretto, la statunitense Lee Kiefer, che ha ceduto lo scettro mondiale dopo oltre un anno di primato. La toscana, allenata dal maestro Alessandro Puccini, ha coronato una stagione eccezionale caratterizzata da tre vittorie nei circuiti di Busan, Torino e Shanghai, oltre all’argento ottenuto al Cairo. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fioretto femminile, altra gioia: Martina Batini diventa numero 1 del ranking mondialeIl fioretto femminile non tradisce mai: Martina Batini è la nuova numero 1 del mondo. Leggi anche: Martina Batini nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile, Favaretto seconda Guillaume Bianchi è il più medagliato della cdm di fioretto(insieme al ceco Choupenitch)e il più vincente() Tra uomini e donne,Martina Favaretto e Martina Batini sono le più vincenti, Favaretto la più medagliata()e Batini la meglio piazzata per m x.com Scherma: Martina Batini diventa numero 1 del mondo nel fioretto femminileMartina Batini è la nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile. La campionessa pisana, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai, svetta in cima al ranking internazionale di ... ansa.it Martina Batini nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile, Favaretto secondaLa campionessa pisana dei Carabinieri, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai, svetta in cima al ranking internazionale di specialità ... italpress.com