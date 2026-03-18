Scherma paralimpica Coppa del Mondo a Budapest | dodici azzurri in pedana

Dal 19 al 22 marzo a Budapest si svolge una tappa della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, con gare individuali e a squadre. La Nazionale italiana schiera dodici atleti che scenderanno in pedana per competere nel circuito internazionale. L'evento si svolge in Ungheria e vede la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi. La competizione durerà quattro giorni.

La Coppa del Mondo di scherma paralimpica fa tappa a Budapest, dove da giovedì 19 a domenica 22 marzo la Nazionale italiana sarà impegnata con dodici atleti nella prova del circuito internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La spedizione italiana, guidata dai Commissari tecnici Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada), vedrà in gara: Completano la delegazione la fisioterapista Giulia Talluri e gli arbitri Alessandro Lispi e Matteo Micheli. 🔗 Leggi su Sportface.it

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