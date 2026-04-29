Coppa del Mondo di Scherma l’Italia in pedana con 48 atleti | Istanbul e Incheon le tappe in programma

Il prossimo fine settimana vedrà la partecipazione di 48 atleti italiani a due tappe del circuito di Coppa del Mondo di scherma. La prima tappa si svolgerà a Istanbul, con le gare di fioretto, mentre la seconda si terrà a Incheon, dedicata alla sciabola. Entrambi gli eventi coinvolgeranno una vasta rappresentanza italiana pronta a scendere in pedana per competizioni di livello internazionale.

Il fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani complessivamente in pedana. Tappa di Coppa del Mondo in Turchia per fiorettisti e fiorettiste, mentre gli sciabolatori e le sciabolatrici saranno impegnati nel Grand Prix in Corea dove, come in tutte le prove del circuito d’élite GP, sono in programma solo competizioni individuali a punteggio maggiorato. A Istanbul le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate alle qualificazioni, prima per gli uomini e poi per le donne, sabato i tabelloni principali e chiusura domenica con le prove a squadre per le quali il CT del fioretto azzurro Simone Vanni comunicherà alla vigilia la composizione dei quartetti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Fioretto in Coppa del Mondo a Istanbul, Grand Prix di Incheon per la sciabola: 48 azzurri in pedana nel weekend del 1° maggioIl fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani...

Leggi anche: Scherma, i convocati dell’Italia: fioretto a Istanbul, sciabola a Incheon

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Coppa del mondo di sci alpino 2025/26, a Levi lo slalom femminile: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Coppa del Mondo di sciabola femminile – Il team azzurro chiude al 7° posto la prova a squadre di Atene; A Locarno è tutto pronto per accogliere la Coppa del Mondo; Ciclismo Paralimpico, a Montesilvano la Coppa del Mondo dal 7 al 10 maggio.

Speed Skating, calendario Coppa del Mondo 2026-2027: date e programma. Tanta Asia, Mondiali a fine febbraioL’International Skating Union (ISU) ha pubblicato il calendario dell’edizione 2026-27 della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga, ... oasport.it

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Wujiang: è il momento di lead e speedLa Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva sta per prendere l'abbrivio per dare il via alla sua stagione in tutte le discipline. Lo start assoluto è ... oasport.it

Coppa del Mondo calcio nazionale Italia nel mirino per ripescaggio - facebook.com facebook