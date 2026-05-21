Schengen | Piantedosi conferma i blocchi al confine con la Slovenia
Il ministro dell’interno ha annunciato il mantenimento dei blocchi ai confini con la Slovenia, confermando le restrizioni in vigore. I controlli stradali sono stati intensificati, ma i flussi di veicoli nel Carso continuano a passare senza interruzioni evidenti. La questione riguarda anche i lavoratori transfrontalieri, i cui spostamenti quotidiani sono influenzati dalle misure di sicurezza. Nessuna modifica alle modalità di controllo è stata comunicata, e le restrizioni sono state prorogate senza indicazioni di mutamenti imminenti.
? Domande chiave Come influiscono i blocchi sulla routine dei lavoratori transfrontalieri?. Perché i controlli stradali non fermano i flussi nel Carso?. Quali risultati hanno prodotto le 700mila verifiche negli ultimi anni?. Chi sono i principali responsabili rintracciati lungo la rotta balcanica?.? In Breve 700mila verifiche veicoli e 11mila irregolari rintracciati in tre anni di controlli.. 648 arresti totali con 277 accusati di agevolare l'immigrazione clandestina.. Lavoratori e residenti lamentano disagi quotidiani lungo il confine tra Italia e Slovenia.. Athanasios Plevris e Piantedosi preparano il vertice di Roma del 17 giugno..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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