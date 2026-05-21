Schengen | Piantedosi conferma i blocchi al confine con la Slovenia

Il ministro dell’interno ha annunciato il mantenimento dei blocchi ai confini con la Slovenia, confermando le restrizioni in vigore. I controlli stradali sono stati intensificati, ma i flussi di veicoli nel Carso continuano a passare senza interruzioni evidenti. La questione riguarda anche i lavoratori transfrontalieri, i cui spostamenti quotidiani sono influenzati dalle misure di sicurezza. Nessuna modifica alle modalità di controllo è stata comunicata, e le restrizioni sono state prorogate senza indicazioni di mutamenti imminenti.

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