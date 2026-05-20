Migranti Piantedosi | 648 arresti con ripristino controlli al confine Italia-Slovenia

Nelle ultime settimane, sono stati eseguiti circa 648 arresti in relazione ai tentativi di attraversamento irregolare del confine tra Italia e Slovenia. Sono state identificate quasi 1,5 milioni di persone, mentre circa 700mila veicoli sono stati sottoposti a controlli. Questi numeri si inseriscono in un quadro di rafforzamento delle misure di sicurezza, con il ripristino dei controlli di frontiera deciso dalle autorità italiane. Allo stesso tempo, sono stati effettuati circa 11mila controlli specifici su altre attività di frontiera.

“Sono 648 le persone arrestate da quando sono stati ripristinati i controlli al confine tra Italia e Slovenia: tra queste, 277 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A ciò si aggiungono quasi 1,5 milioni di persone identificate, 700mila veicoli controllati e 11mila stranieri irregolari rintracciati”. Così su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Numeri che danno la misura dell’impegno delle Forze dell’ordine per garantire la sicurezza alle nostre frontiere e che testimoniano l’efficacia delle misure volute da questo Governo per contrastare l’immigrazione irregolare. Intendiamo proseguire lungo questa strada, prorogando i controlli che, come fatto fino ad ora, non avranno ricadute sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico di merci”, aggiunge. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Migranti: Piantedosi, 648 arresti da ripristino controlli al confine Italia-Slovenia. 'Testimoniano efficacia delle misure del governo contro l'immigrazione irregolare' #ANSA x.com

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