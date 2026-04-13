Alle 4 di notte scatta l' allarme | ladro bloccato dentro il ristorante dopo la segnalazione dell' istituto di vigilanza

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 4, un allarme è scattato in un ristorante di Rimini. Un istituto di vigilanza ha segnalato la presenza di un uomo all’interno del locale. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti di polizia e sono riusciti a bloccare il presunto ladro, che è stato arrestato. La situazione si è conclusa con la conferma dell’arresto e la messa in sicurezza del ristorante.

Un intervento tempestivo nella notte tra domenica e lunedì ha permesso di sventare un furto in un ristorante di Rimini e di arrestare il presunto responsabile. L’allarme è scattato alle 3,57 del 13 aprile, quando la centrale operativa dell'istituto di vigilanza Vigilar ha rilevato un’intrusione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Allarme bomba, paura in Italia: scatta l’evacuazione dopo la segnalazioneMomenti di tensione nella mattinata al Palazzo di Giustizia di Milano, dove una segnalazione telefonica anonima ha fatto scattare l’allarme per la... Spesa nel supermercato senza pagare, ladro bloccato dalla vigilanzaDopo preso vari prodotti all’interno del supermercato ha cercato di allontanarsi pagandone solo uno.