Melito | auto tenta di rapire bambina scatta l’allarme

Nella serata di venerdì a Melito di Napoli, una bambina è stata presa di mira da un’auto in via Barco. La vettura ha tentato di rapirla e ha causato l’attivazione dell’allarme. La scena ha suscitato grande paura tra i residenti, che hanno assistito all’accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso.

Una scena di terrore ha scosso Melito di Napoli nella serata di venerdì scorso, quando una bambina è stata presa di mira da un veicolo in via Barco. L’episodio, ancora oggetto di indagini dei carabinieri, vede la piccola come vittima di un tentativo di rapimento o forse di rapina, bloccato per fortuna prima che il piano si concretizzasse. I dettagli emergenti indicano che l’auto si è avvicinata alla ragazzina mentre questa si trovava in strada, aprendo lo sportello per trascinarla all’interno dell’abitacolo. La reazione immediata della vittima e l’intervento tempestivo hanno impedito che l’atto criminoso avesse esito positivo, lasciando però un’impronta di paura nel quartiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melito: auto tenta di rapire bambina, scatta l’allarme Articoli correlati Trieste, tenta di rapire una bambina: brasiliana denunciataTRIESTE – Nella serata del 12 marzo, davanti al bar Camaleonte di piazza tra i Rivi nel rione di Roiano, una donna di nazionalità brasiliana sulla... Bergamo, tenta di rapire una bambina e le rompe un femore: arrestato rumenoAttimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo – poi arrestato dalla polizia – ha improvvisamente afferrato per le gambe una bimba... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Melito auto tenta di rapire bambina... Temi più discussi: Tentano di rapire una ragazzina in centro: indagini in corso; Così una banda rubava dei farmaci oncologici salvavita (VIDEO); Tentano di rapire una ragazzina in centro | indagini in corso. Violento incidente sulla Circumvallazione Melito Arzano, auto accartocciateViolento incidente stradale sulla Circumvallazione esterna tra Melito e Arzano, ieri sabato 7 marzo, nell’area nord della provincia di Napoli. Due automobili ... napolivillage.com Carambola di auto a Melito, coinvolti anche 4 bambiniIeri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Melito (Napoli) sono intervenuti in via Circumvallazione esterna per un incidente che ha coinvolto 3 auto e 8 persone. Secondo una prima ... rainews.it Telemia. . Razzia di farmaci oncologici all’ospedale di Melito, quattro arresti: colpo da oltre 1,2 milioni - Completo con interviste facebook