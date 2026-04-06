Da oggi entra in vigore una nuova normativa sullo smart working che prevede sanzioni pecuniarie fino a 7.500 euro e l’arresto per chi non comunica correttamente le assenze o le variazioni di orario. La legge stabilisce anche che i lavoratori devono informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di assenza o modifica dell’orario di lavoro. Le regole sono state introdotte per garantire un’applicazione più rigorosa delle modalità di lavoro a distanza.

Roma, 6 aprile 2026 – Chi non informa paga. È questa la linea tracciata dalla nu ova normativa sullo smart working. Da martedì 7 aprile scattano sanzioni concrete per i datori di lavoro che non rispettano un obbligo rimasto troppo spesso sulla carta. La nuova legge sulle Pmi introduce una stretta: la mancata consegna dell’informativa sui rischi legati al lavoro agile diventa direttamente sanzionabile. Un passaggio che segna un cambio di passo nella regolazione del lavoro da remoto e impone alle imprese di rafforzare, anche sul piano operativo, il rispetto delle norme su salute e sicurezza. Ecco cosa cambia. Smart working: cosa cambia. Cosa deve contenere l’informativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Smart working, scattano le nuove regole: arresto e multe fino a 7.500 euro per chi non le rispetta

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Smart working, cambiano le regole: multe fino a 7.400 euro e rischio arresto per le aziendeCosa cambia davvero con la nuova legge sullo smart working? Dal 7 aprile entra in vigore una stretta significativa sul lavoro agile in Italia.

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Da due a quattro mesi di arresto e multe fino a 7.500 euro circa: ecco cosa rischiano i datori di lavoro, dal 7 aprile 2026, se non trasmetteranno l’informativa scritta, ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, riguardante gli facebook

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