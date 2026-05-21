Domani inizia la Final Four di Eurolega ad Atene, con il coach italiano che guida una delle squadre favorite alla vittoria. La competizione vede le migliori formazioni europee sfidarsi per il titolo, mentre l’allenatore punta alla prima vittoria in questa manifestazione. Ha commentato che nel basket, come nel gioco della briscola, è necessario avere le carte giuste. Non sono mancati riferimenti a eventuali future collaborazioni con personaggi noti nel mondo del calcio, che potrebbero portare a situazioni interessanti.

L’ultima volta che Sergio Scariolo, tornato da quest’anno al Real Madrid, era arrivato a giocarsi il trono europeo, era nello stesso palazzo in cui ci torna domani: ad Atene, nel 2007 con Malaga. Riguardare alla prima volta invece, 35 anni fa con Pesaro quando ancora si chiamava Coppa Campioni, racconta un record di longevità. "Non so se sia record - aggiunge lui -, ma con Pedro Martinez, che avrò come avversario in semifinale col Valencia, l’anno prima di quella Final Four eravamo di fronte in finale di Coppa Korac: io debuttante alla Scavolini e lui alla Joventut presa a metà stagione". È solo l’ultima sfumatura di una carriera che arriva... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scariolo, assalto all'Eurolega: "Al Real non si scherza. Mourinho? Se tornasse qui sarebbe speciale"

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