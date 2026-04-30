Si torna a parlare di una possibile rinascita della Ford Escort RS Cosworth, un’auto iconica degli anni ’90. L’ipotesi di una sua rivisitazione nel 2026 suscita entusiasmo tra gli appassionati di motori. Sebbene non ci siano annunci ufficiali, l’idea di vedere un modello simile tornare in produzione alimenta discussioni tra gli amanti delle vetture sportive. La questione rimane aperta, senza dettagli concreti al momento.

Immaginare una nuova Ford Escort RS Cosworth nel 2026 è un esercizio che fa battere il cuore a ogni appassionato. Sebbene Ford non abbia ancora annunciato un ritorno ufficiale in produzione di serie (concentrandosi più su SUV ed elettrico), il recente rebranding di Ford Performance in “Ford Racing” e l’entusiasmo per i restomod suggeriscono una visione molto chiara di come potrebbe essere questa “reincarnazione”. Ecco un profilo ipotetico basato sui trend attuali e sulla tecnologia Ford Racing 2026: 1. Il Design: “Retro-Futurismo”. Dimentica le linee morbide dei crossover moderni. La nuova Cosworth dovrebbe onorare il DNA della versione originale degli anni ’90: L’Ala a “Coda di Balena”: Elemento non negoziabile.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ford Escort Cosworth: come sarebbe se tornasse oggi

Group-A Ford Escort RS Cosworth test session

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