Un esperto ha analizzato le scelte dell’ex presidente riguardo al dossier sull’Iran, individuando tre errori strategici che, secondo lui, hanno messo a rischio i negoziati. Tra i punti discussi, ci sono decisioni prese senza consultare i collaboratori e l’utilizzo di emissari scelti personalmente, senza un ruolo ufficiale. Due persone sono state designate come rappresentanti per la diplomazia informale, in modo da influenzare le trattative senza un coinvolgimento diretto. La discussione si concentra su come queste mosse abbiano influito sul percorso diplomatico.

? Punti chiave Quali sono i tre errori strategici che hanno compromesso i negoziati?. Chi sono i due emissari scelti da Trump per la diplomazia oscura?. Perché la strategia americana rischia di isolare Washington dai partner arabi?. Come influirà la divergenza con Israele sul futuro del dossier nucleare?.? In Breve Emissari Steve Witkoff e Jared Kushner gestiscono i colloqui fuori dai canali diplomatici.. Il dossier riguarda la gestione di 460 chili di uranio iraniano.. Gli Stati Uniti rischiano l'isolamento dai partner del Golfo per l'autonomia decisionale.. Israele spinge per la continuità bellica contro la via d'uscita di Trump.. Roma, 21 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scarante: Trump ha commesso 3 errori strategici sul dossier Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Trump: “Accordo possibile con l’Iran, sarei felice di evitare le bombe”. Ma Teheran avvisa gli Usa: “Basta errori strategici”L’Iran avrebbe sfruttato il mese e più di cessate il fuoco nella guerra contro Stati Uniti e Israele per prepararsi alla ripresa dei combattimenti,...

L’ambasciatore Scarante: “Trump non ha calcolato la vulnerabilità dei Paesi del Golfo, ha sottovalutato impatti economici e tenuta del regime”Roma, 21 maggio 2026 - Ambasciatore Giampaolo Scarante, Donald Trump ha dato l’ennesimo ultimatum all’Iran per fornire una risposta.

Trump: l'Iran al collasso. I pasdaran: il nemico Usa ha commesso gravi erroriNuovo botta e risposta tra Washington e Teheran, dopo l'annuncio nella notte di Donald Trump di una proroga della tregua, in attesa dei negoziati a Islamabad. L'Iran sta collassando finanziariamente! avvenire.it

Iran, Schlein: Doveroso condannare Trump, ma Meloni ha commesso errori gravissimiEra doveroso condannare l’attacco di Trump a Meloni. La Costituzione all’art. 11 dice che l’Italia ripudia la guerra e pur essendo avversarie viviamo in uno Stato sovrano, libero: anche ... affaritaliani.it