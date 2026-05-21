L’ambasciatore ha dichiarato che l’ex presidente degli Stati Uniti non ha considerato la vulnerabilità dei Paesi del Golfo e ha sottovalutato gli effetti economici e la stabilità dei regimi della regione. Oggi, a Roma, è stato reso noto che l’ex presidente ha inviato un nuovo ultimatum all’Iran, chiedendo una risposta immediata. La situazione si concentra su tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con comunicazioni dirette tra le parti coinvolte.

Roma, 21 maggio 2026 - Ambasciatore Giampaolo Scarante, Donald Trump ha dato l’ennesimo ultimatum all’Iran per fornire una risposta. Ma sono davvero negoziati seri, come dice il tycoon? “Li definirei drammatici. Ciò è dovuto agli errori di sottovalutazione di Trump all’inizio della crisi”. Quali sono? “Ne vedo tre. Primo, non ha calcolato la vulnerabilità dei Paesi del Golfo, che hanno subito attacchi a ripetizione da Teheran. Sono irritati perché pretendono stabilità nell’area. Secondo, il forte impatto negativo sull’economia mondiale. Pensava che il conflitto sarebbe durato poco e invece si è complicato. Terzo, i vertici militari americani avevano ipotizzato la chiusura di Hormuz, ma Trump ha dato ascolto a Israele, il quale sosteneva che il regime degli ayatollah sarebbe crollato in breve”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciatore Scarante: “Trump non ha calcolato la vulnerabilità dei Paesi del Golfo, ha sottovalutato impatti economici e tenuta del regime”

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