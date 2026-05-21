scandone ostacolo matera verso la serie b nazionale

La squadra di Avellino si trova a dover superare un ostacolo importante nella sua strada verso la Serie B. La partita contro Matera rappresenta un momento cruciale per la qualificazione e potrebbe influire sul cammino verso la promozione. La sfida si svolge in un momento chiave del campionato, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti. La gara si preannuncia combattuta, con le squadre pronte ad affrontarsi sul campo per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Tempo di lettura: 2 minuti La corsa della Scandone Avellino verso la Serie B Nazionale passa da Matera. Sarà l’ Ondatel Virtus Matera l’avversaria dei biancoverdi nella semifinale playoff dopo il successo dei lucani nella “bella” dei quarti contro il Basket Academy Catanzaro. Al PalaSassi è finita 75-69 al termine di una sfida intensa e combattuta, che ha consegnato ai padroni di casa il pass per il penultimo atto della post-season. Per la squadra di coach Ciro Dell’Imperio si apre ora una serie dal grande fascino e dall’elevato coefficiente di difficoltà. La Virtus Matera, forte del miglior piazzamento ottenuto nella regular season, avrà il vantaggio del fattore campo e ospiterà Gara 1 domenica prossima al PalaSassi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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