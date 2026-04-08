Scandone Avellino cerca la nona meraviglia | ostacolo Ostiense verso i playoff

La Scandone Avellino si prepara a affrontare una trasferta contro il San Paolo Ostiense Roma, valida per la 27ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. La squadra biancoverde punta a ottenere un risultato positivo per consolidare le proprie possibilità di accesso ai playoff. La partita si svolgerà in un contesto di grande attenzione, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i punti in palio.

Sfida insidiosa all’orizzonte per la Scandone Avellino, attesa dalla trasferta sul campo del San Paolo Ostiense Roma nel match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. La gara è in programma mercoledì 8 aprile al Pala “Claudio Spano”, in un contesto che si preannuncia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Sport Channel 214. . Ha presentato la sfida in programma domani alle ore 20:00 al Palazzetto Claudio Spano di Roma contro San Paolo Ostiense il coach della Scandone Avellino Ciro Dell'Imperio. "Partita ostica e tortuosa in un campo difficile, ma vogliam - facebook.com facebook