Lecce sogna in grande | al via la scalata verso la Serie B contro l’ostacolo Altamura
Lecce si prepara a disputare la prima gara della semifinale play-off contro l’Altamura, che si terrà domenica prossima al palazzetto San Giuseppe da Copertino. La squadra locale cerca di ottenere un risultato positivo in questa fase decisiva del campionato di Serie B, con l’obiettivo di avanzare nella competizione e avvicinarsi alla promozione. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso della Conad Lecce Volley verso la massima serie nazionale.
LECCE – Il momento della verità è finalmente arrivato per la Conad Lecce Volley. Domenica prossima le luci del palazzetto San Giuseppe da Copertino si accenderanno per gara 1 della semifinale play-off, un appuntamento cruciale che mette in palio un pezzo di futuro nel campionato di Serie B di.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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