Due persone sono state arrestate in una villa di Scandiano, dopo che erano state trovate all’interno durante un tentativo di furto. I ladri avevano già svaligiato alcune stanze, lasciando il luogo in disordine. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione e ha bloccato gli individui sul posto. Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti con altri furti nella zona e stanno procedendo con le formalità di rito.

Scandiano (Reggio Emilia), 21 maggio 2026 – Rientrando a casa si sono ritrovati le stanze a soqquadro dopo l’intrusione dei ladri. E’ accaduto verso le 13 di ieri in una villa di Scandiano. All’interno l'ingresso e la cucina erano stati completamente rovistati. Ma una volta entrati in una delle camere da letto, i proprietari hanno notato un uomo e una donna seduti sul letto, in stato confusionale. Sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato un 31enne napoletano di Acerra, senza fissa dimora, e una ventenne reggiana residente a Casalgrande, accusati di tentato furto aggravato. La proprietaria, insospettita dal cancello elettrico parzialmente aperto e dal cilindro della porta d'ingresso forzato, ha richiesto l'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandiano, arrestati nella villa che stavano svaligiando

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