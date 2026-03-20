Chuck Norris, noto per la sua immagine di invincibilità, si trovava una settimana fa ad allenarsi nella villa alle Hawaii. Recentemente, è stato coinvolto in un incidente che ha messo in discussione questa percezione di invulnerabilità. La notizia ha attirato l'attenzione dei media, mentre Norris si è ripreso dall’accaduto senza commenti ufficiali.

C huck Norris, l’uomo che nell’immaginario collettivo non cade mai, ha dovuto fare i conti con la fragilità umana. La star di Walker Texas Ranger è stata ricoverata d’urgenza alle Hawaii in seguito a un malore improvviso. L’allarme è scattato nella sua residenza da sette milioni di dollari sull’isola di Kauai, dove l’attore vive stabilmente ormai da anni. Nonostante la preoccupazione iniziale, le notizie che filtrano dagli Stati Uniti lasciano ben sperare: Chuck è cosciente e, come riferito da alcuni testimoni a Tmz, sarebbe addirittura «di buon umore». I medici non hanno ancora diffuso i dettagli clinici, ma il peggio sembra essere passato. Telefilm e sitcom della nostra infanzia ancora in onda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Proprio lui, che nell'immaginario collettivo è l'eroe che non cade mai. E dire che una settimana fa si allenava nella sua villa alle Hawaii

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