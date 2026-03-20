Due persone sono state arrestate mentre tentavano di entrare nella base navale di Faslane in Scozia, un’installazione che ospita i sottomarini nucleari della Royal Navy. Tra gli arrestati c’è anche un cittadino iraniano. L’episodio si è verificato il 29 marzo 2026, in un'area considerata strategica per la difesa del Regno Unito. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Roma, 29 marzo 2026 – Due persone sono state arrestate mentre tentavano di fare irruzione nella base navale di Faslane, il sito strategico della Royal Navy in Scozia dove sono di stanza i sottomarini nucleari britannici. Lo ha reso noto la polizia scozzese. Secondo quanto riportato dai media del Regno Unito, uno dei fermati è un uomo di 34 anni di nazionalità iraniana. Era accompagnato da una donna di 31 anni la cui nazionalità non è ancora stata resa nota. Un portavoce delle forze dell'ordine ha affermato che sono in corso indagini su quanto accaduto. “Un uomo di 34 anni e una donna di 31 anni sono stati arrestati in relazione all'accaduto e le indagini sono in corso”, ha dichiarato il portavoce, come riporta Sky News. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arrestati due intrusi nella base scozzese che ospita i sottomarini nucleari: uno è iraniano

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