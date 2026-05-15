La donna che ha lasciato 100 mila euro alle scuole materne di Sarezzo
Una donna che non aveva figli né parenti stretti ha deciso di destinare l’intera somma di 100 mila euro alle scuole materne di un paese della provincia. La somma rappresenta il patrimonio accumulato nel corso della sua vita e, dopo la sua scomparsa, verrà devoluta in modo diretto alle strutture educative locali. La decisione è stata comunicata dalle autorità responsabili delle scuole, che hanno ricevuto la donazione in forma di un’eredità.
Non aveva figli né parenti stretti a cui lasciare il patrimonio accumulato nel corso della sua vita. Per questo motivo ha deciso di trasformare la propria eredità in un gesto di solidarietà destinato ai più piccoli del suo paese.È accaduto a Sarezzo, dove una donna di 89 anni, venuta a mancare lo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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