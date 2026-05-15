La donna che ha lasciato 100 mila euro alle scuole materne di Sarezzo

Una donna che non aveva figli né parenti stretti ha deciso di destinare l’intera somma di 100 mila euro alle scuole materne di un paese della provincia. La somma rappresenta il patrimonio accumulato nel corso della sua vita e, dopo la sua scomparsa, verrà devoluta in modo diretto alle strutture educative locali. La decisione è stata comunicata dalle autorità responsabili delle scuole, che hanno ricevuto la donazione in forma di un’eredità.

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