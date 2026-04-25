Il presidente della Fondazione Scuole Materne di Gallarate ha annunciato le sue dimissioni, portando a quattro i membri del consiglio di amministrazione. Nei mesi precedenti, altri due membri avevano lasciato l'organismo, riducendo ulteriormente il numero dei componenti. La Fondazione si trova ora a gestire un consiglio di amministrazione più ristretto rispetto al passato.

Nuovo scossone ai vertici della Fondazione Scuole Materne di Gallarate: il presidente Marco Castoldi ha rassegnato le dimissioni, riducendo il consiglio di amministrazione a quattro membri dopo le uscite, nei mesi scorsi, di Alessandro Frisoli e Maria Scillieri. Una scelta formalmente legata a nuovi impegni lavorativi, come spiegato dal sindaco Andrea Cassani, ma che si inserisce in un quadro già fortemente compromesso e in continua tensione. La Fondazione, infatti, attraversa una fase critica, segnata dal calo degli iscritti – attesi in discesa da 340 a circa 240 – e dalle polemiche seguite agli aumenti delle rette e alla chiusura delle sezioni Primavera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondazione Scuole Materne . Si dimette il presidente Castoldi

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