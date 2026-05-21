Uno scandalo coinvolge il gruppo dei deputati verdi a Bruxelles, con il co-presidente che ha annunciato le dimissioni. Il politico olandese di 49 anni si è dimesso dopo essere stato al centro di una vicenda legata a una relazione con una collega di 25 anni. La notizia ha fatto scalpore tra gli ambienti politici, portando alla fine del suo incarico. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condotta personale dei rappresentanti politici e le possibili ripercussioni nel gruppo.

Grossi guai tra le fila degli eurodeputati verdi dopo che il co-presidente del gruppo, il 49enne olandese Bas Eickhout, ha a nnunciato le sue dimissioni. Il motivo? Si è pentito apertamente di aver commesso degli errori evidenti per il suo ruolo. «Ho riflettuto in maniera critica sulle mie azioni nell’ultimo periodo. Non ho sempre fatto la cosa giusta – ha spiegato Eickhout –.Ho avuto relazioni inadatte al mio ruolo. Non avrei dovuto farlo e me ne assumo la responsabilità. Questa riflessione, insieme alla consapevolezza che il partito sta entrando in una nuova fase, mi ha portato a questa decisione». Già la scorsa settimana, Politico aveva pubblicat o la notizia della relazione tra lui e la collega 25enne Lena Schilling, spiegando che fosse stato proprio il 49enne a riferirlo ai suoi colleghi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scandalo a luci “verdi”. Si dimette il co-presidente dei “green” a Bruxelles per una tresca con la collega 25enne

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