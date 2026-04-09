Insulti e offese sul posto di lavoro perché gay | 25enne si dimette e denuncia capo e collega

Un giovane di 25 anni ha deciso di lasciare il proprio impiego e trasferirsi in un’altra città dopo aver subito insulti e offese a sfondo omofobo da parte del responsabile e di alcuni colleghi sul luogo di lavoro. L’uomo ha inoltre denunciato le molestie subite, che hanno reso insostenibile la sua presenza in azienda. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti discriminatori sul posto di lavoro.

A 25 anni un ragazzo è stato costretto ad abbandonare il lavoro e a cambiare città dopo essere stato vittima di offese e insulti omofobi da parte di capo e colleghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Merate, molestata da un collega sul posto di lavoro: adesso resta senza lavoro

Il fidanzato di Tommaso Zorzi rivela quanto è stato doloroso quando hanno rivelato che fosse gay: insulti e offeseTra bullismo e pressioni: la confessione del fidanzato di Tommaso Zorzi sul suo passato e le difficoltà affrontate nello sport dopo la rivelazione...

Temi più discussi: Como, offese e minacce al parroco che da qualche tempo lo ospitava sul sagrato, denunciato dalla Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato; Insulti sui social, rischi migliaia di euro di risarcimento se offendi un defunto, è diffamazione: nuova sentenza; Gli insulti di Trump al mondo intero: la mappa delle offese del presidente americano; Insulti razzisti e frasi sessiste, Ilan Brauner ammesso all'abbreviato.

Beatrice Arnera sparisce dai social dopo insulti e minacce, aveva denunciato: Mi invitano al suicidioDopo mesi di attacchi per la storia con Raoul Bova e le scintille con l’ex Andrea Pisani, l'attrice chiude i suoi social: cosa sta succedendo ... today.it

Grande Fratello, ex concorrente risponde agli insulti ricevuti dopo la la blefaroplastica: le sue paroleGrande Fratello, ex concorrente risponde agli insulti ricevuti dopo la la blefaroplastica: le sue parole. Di recente, nel corso di un’ospitat ... isaechia.it

Certe reazioni dei vegani fanno riflettere Continuano ad arrivare insulti a raffica. Questo non è confronto, è solo odio gratuito. Si può discutere senza attaccare le persone. Sempre. #RispettoPrimaDiTutto #Dialogo #Opinioni #SocialReality #StopOd - facebook.com facebook

Sputi, insulti, minacce di morte contro il parroco e una volontaria: arrestato 21enne egiziano x.com